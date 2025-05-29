КНР готовится к штурму Тайваня

29 мая 2025 | 15:12

Пекин существенно нарастил потенциал внезапного удара по Тайваню и держит свои элитные части в режиме практически постоянных учений по отработке высадки десанта на остров при мощной комбинированной поддержке авиации, флота, дальнобойной артиллерии и ракетных сил. Наблюдатели в Токио сходятся во мнении, что КНР уже фактически создала систему, при которой она может начать такую операцию практически в любой момент, без особой подготовки.

Китайские боевые самолеты сейчас почти 250 раз в месяц имитируют атаки на Тайвань, заходя в идентификационную зону, примыкающую к воздушному пространству острова. Примерно 120 раз в месяц они пересекают срединную линию в Тайваньскому проливе – фактическую границу между КНР и островом. Пять лет назад такие вылазки авиации проходили от силы раз десять в месяц, сообщает тайваньское министерство обороны.

В окрестностях острова также постоянно дежурят не менее десяти боевых кораблей КНР – они, в частности, регулярно действуют в проливах между примыкающими к Тайваню японскими островами, которые дают выход в открытые воды Тихого океана. Все это носит характер отработки действий по быстрой круговой блокаде острова. При этом на эсминцах и штурмовых десантных кораблях КНР в постоянной готовности находятся вертолеты, призванные высадить на в ключевые точки на Тайване десант спецназа.

Серьезные изменения произошли и с армейскими частями, которые готовятся для десанта. Вместо громоздких дивизий советского образца созданы более компактные и мобильные формирования, включая шесть элитных амфибийных бригад, размещенных на побережье напротив Тайваня. Они, находятся, как сообщается, в режиме практически непрерывных тренировок.

Эти формирования, в частности, имеют мобильные ракетные установки залпового огня PCH-191 дальностью 300 км. Они могут поражать реактивными снарядами цели на всей территории острова прямо с побережья КНР. Удар этими РСЗО, баллистическими и крылатыми ракетами призваны в первую очередь подавить систему воздушной обороны на Тайване, создать хаос в его силах на побережье. Американские эксперты, напомним, сходятся во мнении, что вооруженные силы КНР будут полностью готовы к операции на Тайване к 2027 году.

ТГК Головнин из Токио