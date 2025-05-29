Українці в США вигадали ультрадешеве авто й мають масу заявок

Мінімум витрат — максимум ефективності

#Honda Серцем автомобіля став перевірений промисловий моторGX630:

• Потужність: 20,8 к.с. • Об’єм: 688 куб. см • Тип: V-Twin, 4-тактний • Охолодження: повітряне

Попри скромні технічні характеристики, автомобіль здатен розвивати швидкість до 70 км/год, що цілком достатньо для міських поїздок або пересування в передмісті.

Ультрасучасний підхід до виробництва

Кузов автомобіля друкується на 3D-принтерах з перероблених пластикових відходів, що робить виробництво не лише дешевим, а й екологічно стійким. Деталі кріпляться до легкої, але міцної оцинкованої рамної конструкції, стійкої до корозії та механічних навантажень.

Залежно від комплектації, авто може бути двомісним або чотиримісним, залишаючись у ціновій категорії до $7 000. Це робить його одним із найдоступніших автомобілів на американському ринку.

Дивовижні можливості в базовій комплектації

Попри простоту конструкції, автомобіль обладнаний:

• електричним кондиціонером • цифровою панеллю приладів • світлодіодною оптикою

У базі також передбачено USB-зарядку та розетку на 12 В.

Перспективи та місія

Засновники проєкту заявляють, що їхня головна мета — не конкурувати з великими автоконцернами, а надати доступний особистий транспорт мільйонам людей, які не можуть дозволити собі сучасне авто.