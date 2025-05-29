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Українці в США вигадали ультрадешеве авто й мають масу заявок

29 мая 2025 | 20:55

Український стартап у США випускає ультрадешеві автомобілі з моторами від мотоблоків Honda.


У США стрімко набирає популярності незвичайний стартап, заснований українськими підприємцями. Компанія, що називається ЕМА - EcoMiniAuto, розробила малолітражний міський автомобіль з двигуном від мотоблока Honda GX630. Основна мета проєкту — створити максимально доступний, екологічний і простий в обслуговуванні транспорт для щоденного використання.

Мінімум витрат — максимум ефективності
Серцем автомобіля став перевірений промисловий мотор #Honda GX630:
• Потужність: 20,8 к.с.
• Об’єм: 688 куб. см
• Тип: V-Twin, 4-тактний
• Охолодження: повітряне
Попри скромні технічні характеристики, автомобіль здатен розвивати швидкість до 70 км/год, що цілком достатньо для міських поїздок або пересування в передмісті.
Ультрасучасний підхід до виробництва
Кузов автомобіля друкується на 3D-принтерах з перероблених пластикових відходів, що робить виробництво не лише дешевим, а й екологічно стійким. Деталі кріпляться до легкої, але міцної оцинкованої рамної конструкції, стійкої до корозії та механічних навантажень.
Залежно від комплектації, авто може бути двомісним або чотиримісним, залишаючись у ціновій категорії до $7 000. Це робить його одним із найдоступніших автомобілів на американському ринку.
Дивовижні можливості в базовій комплектації
Попри простоту конструкції, автомобіль обладнаний:
• електричним кондиціонером
• цифровою панеллю приладів
• світлодіодною оптикою
У базі також передбачено USB-зарядку та розетку на 12 В.
Перспективи та місія
Засновники проєкту заявляють, що їхня головна мета — не конкурувати з великими автоконцернами, а надати доступний особистий транспорт мільйонам людей, які не можуть дозволити собі сучасне авто.
Компанія вже отримала попередні замовлення з 11 штатів США, а також зацікавила потенційних партнерів з Європи.


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