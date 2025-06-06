Кинуть УБОП на деньги? Можно!

06 июня 2025 | 13:33

Отрывок из книги "Войны УБОП Киева". УБОП берут на стволы и забирают 100.000 долларов – невеселое начало нулевых.

Вспоминают подполковники Виктор Осипенко и Игорь Карбовнич – оперативники 7-го отдела

В нашей работе случались не только победы. Апрель 2001 года. Похитили жену Виталия Сычева, руководителя медкомиссии по присвоению инвалидности, что на улице Пимоненко. Женщина вышла утром из дома на Борщаговке и направилась в гараж, где стоял «Фольксваген Поло». Прошла метров 200, как ее встретил экипаж на «шестерке». Все чин-чинарем: трое в форме ДСО, с радиостанцией. Но она что-то заподозрила. Ее прихватили, скрутили скотчем. Затолкали ногами в салон на заднее сиденье, увезли и бросили в гараж на четыре дня: не кормили, только воду иногда давали, ходила под себя... Потом мы долго искали этот гараж, да так и не нашли.

Сычев вышел на СБУ, они передали заявителя нам. Похитители вымогали сто тысяч долларов. Фокус с выкупом-«куклой» в том случае не проходил, нужен был реальный кэш, иначе все могло закончиться для заложницы очень плохо. Начали собирать деньги. Начальники по этому поводу не сильно напрягались, поэтому денег для нас в ФИНО не нашлось.

Бандиты торопили, им эта волокита не нравилась. Один раз они даже дали заложнице трубку. Отличная новость: жива! При последнем звонке похитителей мы сообщили, что уже нашли 93 тысячи. Бандит ответил, что терпение их заканчивается и они будут тетку убивать. Похитители здорово волновались, это чувствовалось по тону разговора. Наконец отыскали требуемые 100 тысяч. К тому времени не было даже дела, все работали по горячему.

Передачу назначили вечером в темноте на Русановских садах. Сычев сидел дома, ему звонили. Бандиты долго водили наше авто по городу. Вместе с наружкой участвовало около десяти машин. Бандиты ничего не заподозрили. Заставляли останавливаться, включать аварийку, проехать несколько сот метров, остановиться, проехать, остановиться и т.д. В таком режиме нашу машину подтянули к второстепенной дороге.

И вдруг, как говорила наружка, из ниоткуда появился человек в сфере, в маскхалате и с автоматом. Он уставил ствол на меня и сказал: «Не вздумай тянуться за пистолетом!» Тут же еще двое словно из-под земли поднялись с обочины: один встал на колено перед машиной и взял нас на прицел, второй постучал стволом в окно: «А теперь выбрось пакет с деньгами». Игорь Карбовнич бросил.

Человек подхватил пакет и начал убегать в боковую улочку. Мы открыли огонь, его ранили – потом мы обнаружили кровь. Возможно, раненому помог уйти второй, который бежал с ним.

Тут же подтянулись все наши. За беглецом ломанул «Сокол» на «Ниссан-Петроле». В ответ в них полетела граната: сидевшие в машине соколята слышали, как она прокатилась по крыше, но не взорвалась. Потом ее нашли - с выдернутой чекой. Позже обнаружили также растяжку у входа на заброшенный участок.

Затем двое похитителей перевезли заложницу из гаража в частный дом. Говорили ей: «Муж навел ментов, нашего ранили. Мы тебя выкинем, но передай Виталику, что с него за лечение еще столько же».

Потом погрузили женщину в ту же «шестерку», на которой похищали, и выбросили на 18 километре Одесской трассы. Связанная скотчем, добралась до заправки, оттуда ее забрали в больницу.

Следующим утром мы оцепили весь район, насобирали стадо бомжей, которые промышляли мелким воровством по дачам. Удивительное дело: у многих из них пальцы светились как от спецкраски. Мы сначала обрадовались, ведь пропавшие деньги были меченые. Но позже оказалось, что бомжи к этому не имеют никакого отношения. Никто не смог объяснить почему их пальцы светились. Возможно, какая-то трава дает такой эффект.

Да, это был наш прокол. Но операцию готовили в спешке, ибо похитители сильно волновались и существовал большой риск, что заложницу убьют. На то время у нас уже было на счету несколько таких печальных случаев, когда с передачей денег тянули. В результате бандиты прекращали выходить на связь, и заложник пропадал навсегда.

Потом началось козоводство, ведь деньги за выкуп мы потеряли. Кто-то позвонил в УВБ (управление внутренней безопасности) и сказал, что на операции все были пьяные. Нас чудом не уволили. Муж потерпевшей сказал: «Спасибо, что жену сберегли. Претензий по поводу денег не имею». Это была одна из первых операций, которой руководил новый офицер УБОПа Хамула.

А однажды кинуть на деньги решили УБОП…

Развести УБОП на деньги

4 января 1998 года к нам обратился бывший зек и рассказал удивительную историю. Он только что освободился и попал в Киев проездом с зоны домой. На вокзале познакомился с мурчащими гражданами, и они предложили купить за 3000 долларов оружие.

Берем заявление в работу. Три дня на рождественских морозах пасем нашего бомжа на вокзале, пока тот ищет встречи со своими знакомыми. На третьи сутки с нами на вокзале уже все здоровались. Когда откинувшийся понял, что нам надоедает и мы начинаем о чем-то догадываться, он встал на лыжи с нашими 3000 долларов. Его поймала «семерка».

Наглец нуждался в деньгах на обустройство гражданской жизни и решил кидануть УБОП (ведь мы-то не кинем, точно дадим денег). Но деньги ему не понадобились: на зоне кормят бесплатно...