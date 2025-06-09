ИИ подкрался незаметно

Судьба интернет-писунов – журналистов и прочих собирателей-распространителей информации предопределена. Кто не желает переквалифицироваться в управдомы – милости просим в соцсети, где вас полайкают и захейтят.

Судьба интернет-писунов – журналистов и прочих собирателей-распространителей информации предопределена. Кто не желает переквалифицироваться в управдомы – милости просим в соцсети, где вас полайкают и захейтят.

Этот исторический момент можно считать началом перекраивания жизненного уклада человечества «руками» ИИ.

А тем временем крепнут голоса тех, кто утверждает, что ИИ никогда не заменит человека. Этот древний тезис помню со времен студенчества. У нас это считалось аксиомой и ответ был однозначен. Дипломная комиссия не преминула задать мне этот вопрос на защите и я по-военному ответил как учили. Это было в давние времена, когда люди учились пользоваться калькулятором, а знания о сути человеческого сознания были много беднее, чем сегодня. Но марксистско-ленинская философия заявляла: ни за что нас не заменит компьютер – и точка! По сей день это учение крепко засело в мозгах пост-совковых поколений.

Послушал чертовски интересный эфир Юрия Романенко и гостя – маркетолога Андрея Смирнова. Последний производит впечатление человека, находящегося на гребне волны, пользующего все преимущества, дающие обладание различными сборками ИИ и представляющего к чему все это приводит.

Да, прогресс очевиден, его первые последствия в экономике впечатляющие. То, что раньше следовало делать целой команде специально обученных профессионалов на протяжении месяца-двух за внушительный прайс, сегодня необразованный человек средних способностей сделает за день и за скромную зарплату поденщика. Все это безусловно будет развиваться, улучшаться, удешевляться и активно менять нашу жизнь. Не факт, что в лучшую сторону.

Человек тупеет, теряет мотивацию учиться и напрягаться, безработица растет. Погружение в виртуальный мир все глубже. Дешевый дофамин льется ведрами – для его получения следует лишь скролить пальчиком ленту. Смирнов (и не он один) призывает ретироваться из соцсетей, ибо «дураки в интернет входят, но не выходят».

К сожалению, участники эфира довольно убедительно смогли продемонстрировать как ИИ влияет на нашу жизнь, но не дали ответа: как можно защититься от его тоталитаризма, да и нужно ли?.. И даже не стали искать ответ на главный вопрос: где пределы развития ИИ и какие будут последствия?

Не уверен, что кто-то способен дать верифицированный ответ. Битвы сторонников разных школ только разворачиваются. Чтобы задуматься и поискать, следует правильно сформулировать генеральный вопрос, которого в эфире не прозвучало. Вот он: может ли ИИ ставить задачу?

Уже практически доказано, что ИИ – шустрый работяга. Но работает он лишь в дуэте с кожаным мешком, в котором - 2 кг мозга и огромная гормональная система.

Это человек когда-то подумал, что от многих тонн навоза на улицах можно избавиться, совокупив повозку с паровым двигателем. Интересно: а если бы в том время был ИИ – он смог бы до такого додуматься? А если нынешнему ИИ обрезать его знания про автомобили поставить задачу избавления от лошадей в логистике: он сможет изобрести автомобиль?

Если ответ отрицательный, то и угроза ИИ существованию человека мнимая, ибо он останется все тем же арифмометром. Но по поводу работы человеческого мозга нет устоявшегося мнения. Кто-то считает, что он – все тот же набор алгоритмов. А что касается личности и души – они «автоматически» появляются при усложнении системы и накоплении критического объема информации. Меня лично в этом убедил один факт: человеческие детеныши изначально говорят о себе в третьем лице, и лишь к годам трем начинают воспринимать себя личностью - Я.

Никто точно не знает способен ли ИИ стать криэйтором. Но совершенно очевидно, что он будет развиваться и никому не удастся «сбежать из интернета». Луддиты всегда проигрывают прогрессу. Сегодня я абсолютно точно знаю одно: факультеты журналистики следует разогнать. Навсегда.

А если в дальнейшем выяснится, что ИИ способен креативить и ставить задачи, тогда наш удел предопределен на все 100%. Будущие поколения плавно превратятся в милых домашних зверушек для ИИ, пока не разучатся плодиться. После чего огонь разума продолжит сверкать в очаге ИИ.