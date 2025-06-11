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Китай парализует Пентагон одним запретом

11 июня 2025 | 13:55


Китай доминирует в переработке, перерабатывая более 90% редкоземельных металлов в мире. Он поставляет 98,8% мирового галлия и является единственным поставщиком самария. Пример: в каждом самолете F-35 используется около 50 фунтов самариевых магнитов, критически важных для ракетных систем и высокотемпературных операций. В апреле 2025 года Китай ограничил экспорт семи важнейших минералов — самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия — ссылаясь на национальную безопасность. Как там с пошлинами против Китая? Американцы прочно сидят на крючке. По материалам Glash report

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