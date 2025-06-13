ТЕМА

В КНДР спасли эсминец, но не уберегли его конструктора

13 июня 2025 | 14:25

Лидер КНДР Ким Чен Ын благосклонно присутствовал вместе с дочкой присутствовал на церемонии спуска на воду восстановленного эсминца новой серии, который 21 мая во время такого же мероприятия перевернулся и получил серьезные повреждения в присутствии вождя. Тогда руководитель Северной Кореи сильно рассердился и указал на преступную безответственность руководителей проекта.


Что следует за такими грозными словами – всем известно. Короче, эсминец восстановили и починили точно в указанный вождем срок – к июньскому Пленуму ЦК Трудовой партии Кореи. 

При этом один из руководителей работ, как лично объявил товарищ Ким Чен Ын, умер в процессе ударного труда от предельного переутомления. "Мне становится больно, когда я думаю об этом товарище, который скончался при исполнении обязанностей всего за несколько дней до того, как корабль, в который он вложил столько усилий, был спущен на воду", - сказал руководитель КНДР.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

МВД сообщает: 19 января водометы против участников митинга в Киеве не применялись.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 