13 июня 2025 | 14:25

Лидер КНДР Ким Чен Ын благосклонно присутствовал вместе с дочкой присутствовал на церемонии спуска на воду восстановленного эсминца новой серии, который 21 мая во время такого же мероприятия перевернулся и получил серьезные повреждения в присутствии вождя. Тогда руководитель Северной Кореи сильно рассердился и указал на преступную безответственность руководителей проекта.

Что следует за такими грозными словами – всем известно. Короче, эсминец восстановили и починили точно в указанный вождем срок – к июньскому Пленуму ЦК Трудовой партии Кореи.

При этом один из руководителей работ, как лично объявил товарищ Ким Чен Ын, умер в процессе ударного труда от предельного переутомления. "Мне становится больно, когда я думаю об этом товарище, который скончался при исполнении обязанностей всего за несколько дней до того, как корабль, в который он вложил столько усилий, был спущен на воду", - сказал руководитель КНДР.