|
В КНДР спасли эсминец, но не уберегли его конструктора
13 июня 2025 | 14:25
Лидер КНДР Ким Чен Ын благосклонно присутствовал вместе с дочкой присутствовал на церемонии спуска на воду восстановленного эсминца новой серии, который 21 мая во время такого же мероприятия перевернулся и получил серьезные повреждения в присутствии вождя. Тогда руководитель Северной Кореи сильно рассердился и указал на преступную безответственность руководителей проекта.
Что следует за такими грозными словами – всем известно. Короче, эсминец восстановили и починили точно в указанный вождем срок – к июньскому Пленуму ЦК Трудовой партии Кореи.
При этом один из руководителей работ, как лично объявил товарищ Ким Чен Ын, умер в процессе ударного труда от предельного переутомления. "Мне становится больно, когда я думаю об этом товарище, который скончался при исполнении обязанностей всего за несколько дней до того, как корабль, в который он вложил столько усилий, был спущен на воду", - сказал руководитель КНДР.
также читайте
[03.06.2025]
[29.05.2025]
|
по теме
Локомотиви Азії вимирають
14. 06. 2025 | 17:47
Китай парализует Пентагон одним запретом
11. 06. 2025 | 13:55
У США назріває національний бунт
11. 06. 2025 | 11:38
❗️У США готуються до найбільшого протесту проти Трампа під назвою «Без королів».
Украинский дезертир подрезал пятерых в Амстердаме
11. 06. 2025 | 10:42
Подозреваемым в ножевом нападении на прохожих в центре Амстердама в марте 2025 года оказался украинский дезертир, который хотел попасть в европейскую тюрьму. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил нидерландский вещатель NOS.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»