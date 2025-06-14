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Локомотиви Азії вимирають
14 июня 2025 | 17:47
В КНР, по оценкам, в 2024 году этот показатель составил 1,2, в Японии – 1,15. Совсем тревожная ситуация в Южной Корее – там среднестатистическая жительница страны за всю жизнь рожает 0,75 ребенка. Впрочем, в 2023 году показатель был еще хуже – 0,72. Южная Корея – единственный член клуба богатых стран, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где женщина производит на свет за всю жизнь менее одного ребенка. 57 процентов всех детей там – это единственный ребенок в семье. По этому показателю Южная Корея находится на последнем месте в ОЭСР. При сохранении такой ситуации население страны, по оценкам ее правительства, может к 2072 году сократиться вдвое. Похожая тенденция и в Японии, а в Китае в 2024 году появилось на свет вдвое меньше детей, чем на пике рождаемости в 2016-м. КНР по-прежнему хлебает полной ложкой последствия своей политики «на семью – один ребенок». Теперь ограничения сняты, но рождаемость не растет. Политика «одного ребенка» привела к тому, что женщины делали аборты при намеке на то, что у них на свет появится девочка. Все хотели мальчиков! В результате в Китае оказалось сейчас относительно мало женщин детородного возраста, число молодых людей значительно превышает количество девушек. К тому же рост благосостояния в Китае приводит не увеличению числа детей, а к желанию дать им наилучшее образование. Это стало мощным фактором падения рождаемости во всех трех странах – обучить и вывести в люди гораздо проще единственного ребенка. Ну, от силы двоих. Плюс к этому рост зарплат приводит у трех соседей по Восточной Азии к крайней сложности нанять няньку или прислугу, а завоз дешевой иностранной рабочей силы там очень ограничен. Это не Штаты с их толпами мигрантов из Латинской Америки. Да и ситуация с детскими садами во всех трех странах Восточной Азии далека от идеала. Так что крупных положительных сдвигов в демографии там вряд ли можно ожидать. ТГК Головнін з Токіо
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