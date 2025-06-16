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Кіитай рвется я лидеры ядерных вооружений
16 июня 2025 | 14:53
Китай наращивает свои ядерные вооружения быстрее любой другой страны на планете, говорится в опубликованном сегодня очередном ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) – одного из самых авторитетных центров изучения военной ситуации на планете. По его данным, в 2024 году КНР довела свой арсенал до 600 боеголовок – это на 100 больше, чем год назад.
SIPRI утверждает, что Китай в последнее время дополнительно ввел в строй или уже практически построил еще 350 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Через десять лет, утверждает институт, Пекин, возможно, сравняется с РФ и США по числу этих средств доставки ядерного оружия. В то же время Россия по-прежнему обладает самым большим ядерным арсеналом на планете – 5 459 зарядов. На втором месте США – 5 177. На эти страны приходится 90 процентов всех ядерных зарядов на планете. Сегодня в Пекине официальный представитель МИД КНР заявил, что Китай владеет ядерными вооружениями в минимально необходимых размерах. Он также напомнил, что Пекин единственным в мире придерживается принципа «неиспользования ядерных средств первым». Китай, кстати, не соглашается присоединиться к трехсторонней системе ограничения и контроля за ядерными вооружениями вместе с Россией и США, к чему КНР призывает президент Дональд Трамп. Пекин иронично заявляет в ответ, что может пойти на такой шаг, если Москва и Вашингтон сократят свои ядерные арсеналы до размера китайских.
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