Найден секрет быкования Трампа на встрече G7

17 июня 2025 | 15:15

Начавшаяся на канадском горном курорте Кананаскис встреча лидеров стран «семерки» больше похожа на саммит «шестерки плюс один» - и не только в силу политических, экономических, психологических и прочих разногласий между президентом США Трампом и руководителями Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии. Дело и в том, что та самая «шестерка внутри семерки» серьезно потеряла свою былую роль в мировой экономике, а Соединенные Штаты по-прежнему выступают ее лидером. Посмотрите на цифры.

По данным Международного валютного фонда, в 2000 году на долю «шестерки», т. е. Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, приходилось 35 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП). В 2024 году эта доля упала до 18 процентов – сократилась фактически вдвое! США тоже понесли потери – в 2000 году они имели 30 процентов мирового ВВП, а в 2024-м – 26 процентов. Сокращение произошло, но не столь грандиозное. Принципиально важно и то, что дело не только в размерах ВВП – Штаты достаточно уверенно удерживают свою роль мирового финансового и технологического лидера. Кстати, серьезно изменился экономический вес Вашингтона внутри самой «семерки»: в 2000 году на США приходилось 46 процентов совокупного ВВП этой группы. А в 2024-м – уже 59 процентов. Впечатляет! Возможно, с этим в том числе связано и некоторое пренебрежение, с которым Дональд Трамп относится к своим партнерам по G7. Конечно, США на пятки наступает Китай – в 2024 году на него приходилось 17 процентов мирового ВВП. Т. е. КНР практически сравнялась по размерам экономики с «шестеркой» внутри «семерки». Однако темпы хозяйственного роста в стране падают, накопились нерешенные структурные перекосы, и, как полагают в Токио, период «китайского рывка» явно закончен. Эксперты Исследовательского центра при ведущем японском инвестиционном банке «Номура», например, вообще утверждают, что КНР уже никогда не перегонит США по размерам ВВП Будущее покажет, насколько такие прогнозы соответствуют действительности, однако ясно, что мировая роль «семерки» в любом случае серьезно сократилась. Другое дело, что в мире пока не видно какой-либо другой группы стран, готовых взять на себя ту роль, которую в период расцвета играла некогда сплоченная G7. Государства пресловутого Глобального юга разобщены, часто не доверяют друг другу (лучший пример – Индия и Китай). А в своих экономических расчетах они по-прежнему во многом ориентированы на рынки и технологии той же «семерки».



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