Опер с миллионом идет ночью один на стрелу с бандитами

Продолжение саги о подвигах УБОП Киева.

Вспоминает Александр Саранчук

Братва избивает УБОП-овца, бандит платит за это жизнью

1994 год. Мы получили инфу, что готовится большая сходка у парикмахерской возле Дома кино. Здесь каждое утро Пунхану делали укладку. Там же для удобства он проводил ежеутреннюю стрелу со своей братвой. Выдвинулись Корнич, Залеский, Воронов, Алексеенко и я. Тарас Залеский недавно снял с ноги гипс и ходил с палочкой. Но он с двумя товарищами оказался на месте сбора бандитов первым. Наш экипаж немного отстал, и мы стояли за углом на улице Шота Руставели.

Бандиты в этот день ждали другую бригаду и были все взвинченные. Когда к ним подъехал экипаж Тараса, их приняли за представителей конкурирующей организации. Пунхан дал команду: избить до смерти.

Слышу крик: Тарас просит о помощи. Подбегаем: крутой бандит с ножом вырвал у Тараса палку и бьет ей Залеского по голове. Наших всего трое: их окружила толпа бандитов: сейчас будут рвать. Я стреляю на поражение – убил нападавшего. Крайняя мера, конечно. Но деваться некуда, иначе Тараса забили бы насмерть.

Забег столетия

Наш опер Вова Шах – пятиборец и пловец. Тарас Залеский – ватерполист. Оба здоровые, оба учились в инфизе. На летучке Тарас в шутку поддел Шаха: “Какой из тебя спортсмен: посмотри какое пузо отрастил.” А Залеский, нужно сказать, тоже не субтильной конституции. Шах ему: “Да я тебя еще перегоню!” Решили проверить. Я предложил устроить забег гигантов по тротуару на улице Московской. На время соревнований “Сокол” перекрыл пешеходную часть, чтобы эти бегемоты людей не затоптали. Весь УБОП занял места на балконах близлежащего здания.

Это был забег столетия. Противники шли ноздря в ноздрю, но потом Шах пошел в отрыв. Тарас поступил не по-спортивному: ухватил противника за майку, она лопнула. Трибуны бесновались! Проигравший, как и было договорено, выставился.

У Князя стрелка с залетными нацменами под гостиницей «Варшава». Нас о ней предупредили. Приехали туда пораньше, представившись нацменам князевской братвой: нам нужно было выведать суть конфликта. Приехали на стрелу с Сашей Гиричем – бывший борец с поломанными ушами, ну чистый бандит. Начали мы терки, быстро узнали, что у тех есть финансовые претензии к Князю. Мы - с Шахом, Архипом и соколятами. Я нацепил закладку. За углом - автобус “Сокола”. Договорились, что по условной фразе начинаем паковать – их человек восемь, против них - мы с Гиричем. Начинаем их валить - нацмены растерялись от неожиданности. И это здорово, потому что в самый разгар схватки соколята мирно курили за углом: как оказалось, рация не работала.

Вспоминает Валерий Викторович Гелетей, генерал-полковник, старожил Киевского УБОП, 94 год – оперуполномоченный по особо важным делам 7-го отдела УБОП, 1995 год - начальник Оболонского районного отдела УБОП, начало 1996 года – начальник 7-го отдела, с конца 1996 года – 1-й зам.начальника УБОП, 2005-2006 года – начальник УБОП Киева.

Разведчики в плену у Стаса

1999 год, в рамках ОРД работаем по бригаде Стаса с Харьковского шоссе. Мы поставили задачу разведчикам, и его вела «семерка». Стас выпас «хвост», его братва разоружила двоих разведчиков из экипажа, бросила в багажник и повезла на Батыеву гору – может избить, а может - убивать. Мы сработали оперативно и не дали сбыться их планам. Из этого печального факта раскрутили дело и Стаса посадили. В то время Гайсинский был адвокатом у бандитов, а через месяц стал прокурором Киева. И в этой должности он постоянно меня “строил”.

Александр Балдук, полковник, старожил Киевского УБОП, в УБОП с 1994 года, 1996-2002 годы, начинал оперуполномоченным по особо важным делам 7 отдела, закончил зам.начальника УБОП Киева.

Один с миллионом долларов – на ночную стрелку к бандитам

Группа из шести босяков взяла в заложники бизнесмена Лисовского, а его водителя отпустили собирать деньги. Тот был знаком с генералом Фере и обратился к нему - не за деньгами, конечно, а с заявлением. Выкуп астрономический - миллион долларов! Босяки оказались непростые: меняли телефоны, шифровались. Я в качестве брата дважды ходил к ним на переговоры. Опасаясь, что похитители будут за мной следить, в контору я в эти дни не заезжал.

Одна встреча была на Республиканском стадионе и тогда они что-то заподозрили. После этой встречи была вторая - неподалеку от здания УБОПа. Бандит приехал на мотоцикле. Мы опасались, что при передаче в темное время суток мотоциклист может выхватить дипломат с деньгами и уедет. Вот тогда дела у нашего заложника будут совсем плохи. Да и за миллион, который дали родственники потерпевшего, надо будет отчитаться. Но ведь что-то следовало предпринять...

Работали на господи-пронеси. За миллион долларов бандиты готовы на многое. Они назначили место передачи. Я сложил деньги у себя дома в сейф, чтобы не рисковать, набил сумку газетами и пришел на место передачи. Мотоциклист не появился. На следующий вечер пришел со службы - звонок: «Привезти деньги в кафе на углу Владимирской и Прорезной в ночное время». Все на ушах, начальник разведки города Пукач дал экипаж своих бойцов. Мне поступает команда: взять дома миллион и отправляться прямо в кафе, никуда не заезжая, чтобы не засветиться, а по дороге меня будут вести разведчики.

Я сделал себе закладку, чтобы меня слышали, взял сумку и передал по радиостанции, что ухожу со связи. Еду ночью с деньгами на передачу. Уверен, что я не один, что разведка меня ведет, а они, как оказалось, меня потеряли, и я об этом не знаю.

Захожу в кафе сам, находясь в уверенности, что меня слышат. На месте встречают двое бандитов, но главного с ними нет. Я на них наехал: «Покажите заложника, тогда деньги отдам, но не вам, а старшему». Они растерялись: “Мы ничего не решаем, нам так сказали”. Деньги я не отдал. Был риск, конечно, что расстреляют или изобьют в лучшем случае, а деньги отберут. Но я же был уверен, что не один, что за мной сила и в случае чего меня спасут. Видимо, эта уверенность произвела впечатление на бандитов. Они развернулись и ушли без денег. Я приехал на базу, где и узнал, что меня потеряли. Больше звонков не было, а заложника они вскоре отпустили.

Но в ходе переговоров засветилось два номера бандитских мобилок. Я завел ОРД на эту группу. Сделали распечатку звонков с их телефонов, вышли на стационарные номера. Я отдал дело старшему оперу Синицкому. По нашей заявке сделали установку литера по адресам домашних телефонов, проанализировали звонки с них. Так мы вышли на шестерых человек. Сделали на них фотороботы, по которым терпила двоих опознал.

Работали по связям этих бандитов месяца три. Установили еще пятерых подельников. И в ходе работы выяснилось, что наши клиенты в форме работников милиции занимаются еще и разбойными нападениями на дальнобоев. Старший у них представляется подполковником налоговой милиции. На этой шестерке мы и сконцентрировались.

И вдруг на Левом берегу произошел разбой, в котором засветились парни, похожие на наших клиентов. Показали потерпевшему и его водителю фототаблицу – они опознали всю группу. Получаем добро на задержание. Мы знали их адреса – выставились на них. Дождались: на один из адресов бандиты прибыли все скопом на двух машинах. Мы не спешим, наблюдаем. Через пару часов клиенты вышли и отправились на улицу Артема,33. Там находился обувной магазин. Накупили злодеи обуви, да поносить ее не успели: тут мы их и приняли.

Начали работать с задержанными в кабинетах: те не колются, в глухом отказе. Провели обыски на всех адресах: – ничего не нашли. Командую Синицкому: листай дело и ищи – где они еще могли базироваться. Нашли один адрес, который решили посмотреть без особых надежд что-то найти. Поэтому мы его раньше и во внимание не принимали. Правда, санкции на обыск не было, но мы решили рискнуть. На этом адресе мы изъяли 4 бронежилета, 4 комплекта милицейской формы, 4 АКМа, патроны.

После обыска приехали в контору. Я зашел к Киркорову: “Можешь теперь вообще ничего не говорить: тюрьма тебя ждет.”

На следующий день пришли потерпевшие с разбоя на левом берегу для опознания. Я обратился за помощью к бизнесмену-заложнику Лисовскому: попросил подъехать в УБОП на улице Горького с двумя любыми парнями – у нас проблема с людьми для опознания.

Началось опознание бандитов. В группу к одному из разбойников мы посадили водителя бизнесмена, который когда-то обратился к генералу Фере с просьбой о спасении шефа. И тут случился сюрприз: потерпевший опознал не только самого бандита, но и водилу. Оказалось, что водитель был наводчиком. В том числе он навел на своего шефа Лисовского. Все члены банды получили сроки, и наводчик тоже. Пришлось бизнесмену искать нового водителя.

Вспоминает Юрий Бортнейчук, оперуполномоченный по ОВД, старший оперуполномоченный по ОВД 7-го бандитского отдела УБОП: :

«Домашние исправработы» для вымогателя: пьяные обещания судьи Замковенко не считаются

К нам обратился заявитель, который сошелся с грузинами-сванами, очень близкими людьми, почти членами семьи. Они входили в группировку Савлохова. Грузин-заявитель был богатый, регулярно давал сванам деньги. Дал бы и в этот раз, но те сильно подняли планку. Вроде бы мягко попросили 100 тысяч долларов («Ты же нам брат, да?»). Если бы попросили 50 тысяч, тот бы дал. Но они явно обнаглели, и бизнесмен отказал. Братья-сваны сменили тон разговора и начали его прессовать, стреляли в двери офиса. Офис находился в Пассаже. Там мы их и взяли. Перед этим неделю убалтывали терпилу, чтобы он написал заявление: страшно ему было на братьев жаловаться.

Группу мы хорошо задокументировали, плотно общались с председателем Старокиевского райсуда Замковенко: выпили совместно немало водки и других напитков. Тот божился по пьяни и по трезвому: «Да мы им дадим по всей строгости! Даже не сомневайтесь…»

А в зале суда все пошло не так. Вопреки железным доказательствам вины, что гарантировало долгие сроки за решеткой, руководителю банды-грузину назначили исправительные работы, а его подельники пошли свидетелями.

Выйдя из зала суда, грузин сел на такси и прямиком двинулся в аэропорт – решил дома исправляться.

Как не сел Соломенский райотдел

2000-е. У Татарина трудились активисты Тимоха и Язык. Они держали рынок около Севастопольской площади. Со временем «встали на крыло», начали крысятничать у Татарина и обзавелись собственной группировкой. Денег с рынка было много, на них прикормили БХСС и Соломенскую райадминистрацию.

Из СБУ нам поступила информация, что Тимоха с Языком несколько лет назад убили пацана из своей бригады. После отделения от Татарина у братвы возник внутренний конфликт. Одного бойца избили под подъездом, погрузили в багажник и вывезли на пустырь около окружной дороги за «Электронмашем». Там его добили, труп зарыли тут же - на пустыре.

Минуло семь лет, прежде чем у нас появилась ниточка к этому убийству. К тому времени на месте захоронения появилась огромная автостоянка. Земля укатана как бетон. Пригнали экскаватор, пожарных, установили светотехнику (работать пришлось ночью, чтобы не привлекать внимания). Выкопали истлевший труп, ДНК-анализ подтвердил, что он принадлежит пропавшему семь лет назад бандиту.

Берем Тимоху и Языка. При задержании Тимохи с ним в машине оказался сотрудник Соломенского райотдела из службы БЭП, курировавший рынок. При нем оказались секретные оперативные материалы. Хотели и его привлечь, но крутой папа и руководство райотдела отмазали. Начальником Соломенского РОВД на то время был Смитюх. Райотдельские первоначально пытались клеить Тимохе и Языку хулиганку. Мы в шоке, как так: если это просто драка, то откуда труп в яме – сам закопался?!

В ходе последовавших обысков обнаружили книги учета черной бухгалтерии: там были указаны и немалые суммы на райотдел.

Могли сесть многие, в том числе с погонами. Но никто из товарищей генералов не желал скандала, да и бандитские деньги видимо шли не только в райотдел, но и выше. Если бы пострадавшие офицеры из Соломенского райотдела заговорили – получился бы скандал национального масштаба.

В итоге сроки получили только двое бандитов. А контроль над рынком так за ними и остался. У Тимохи было очень много денег. Он даже собирался заказать себе корону из золота. Редкий подонок и садист. Чморил жену – заставлял есть из ложки с дыркой. Можете себе представить, что он творил с теми, с кого вымогал деньги…

Александр Саранчук, подполковник, старожил Киевского УБОПа - 1992-2001 годы, старший опер по особо важным делам, начальник бандитского 7 отдела, 1997-1999 годы :

1997 год. Бандит Вадик Овод собрал небольшую группу и контролировал «Медиком». У них предстояла разборка с конкурирующей бригадой. Вадик и его братва со стволом сели в медикомовскую “Скорую” и приехали с сиреной на стрелу в районе Троещины.

Мы тоже подтянулись, решили задерживать. Послали Васю Онопко – здоровенного соколенка и Виктора Черненко в разные подъезды офиса, где собрались бандиты. Вася зашел в подъезд и оттуда раздался дикий крик. Я по рации ничего понять не могу: что вообще происходит?!

А случилось вот что. Васю приняли за бандита из конкурирующей организации и начали бить молотком: инструмент об его голову сломали! Первым на крик прибежал Витя Черненко и увидел два десятка бандитов, убивающих его товарища. Все что он мог сделать в этой ситуации - стрельнуть из ТТ. Пуля всюду свистела, рикошетила, чудом никого не задев. Мы взяли почти всех, только двое убежали. Оружие они побросали в мусоропровод.

Овод получил небольшой срок за вымогательство. На нем было убийство, но тогда мы его доказать не смогли. А позже все-таки доказали и посадили.

Пока мы готовили бригаду к посадке, Вася Онопко лежал в больнице. Однажды к нему пришел участковый из Оболонского райотдела – предложил денег за то, что он поменяет показания. Этого участкового мы тоже приняли.