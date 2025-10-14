|
В США изготовили наземную пусковую для Томагавка
14 октября 2025 | 08:49
Американский производитель оружия Oshkosh представил новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, а также легкий многоцелевой аппарат для борьбы с дронами L-MAV,
также читайте
[27.09.2025]
[27.09.2025]
[26.09.2025]
[26.09.2025]
|
по теме
Немцы не хотят ₽оевать
15. 10. 2025 | 08:40
Поохие русские обьявили в розыск хороших
14. 10. 2025 | 09:53
В Україні не буде не лише президентських виборів, а й місцевих
08. 10. 2025 | 13:21
Народні депутати підтримали законопроєкт, який забезпечує безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Також це передбачає відтермінування проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 народних обранців. Трансляцію пленарного засідання парламенту веде телеканал "Рада".
Нобелівського лауреата не могли знайти
08. 10. 2025 | 09:23
Нобелівському комітету зрештою вдалося зв’язатися з науковцем Фредом Рамсделлом, який отримав премію в галузі фізіології та медицини. Раніше з чоловіком не могли сконтактувати й повідомити про нагороду, бо він мав "цифровий детокс" у горах США.
Медведев не исключает войны с Европой
29. 09. 2025 | 11:27
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»