Поохие русские обьявили в розыск хороших

Против Михаила Ходорковского и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" возбуждено дело по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору, сообщили в ФСБ.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



