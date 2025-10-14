ТЕМА

Поохие русские обьявили в розыск хороших

14 октября 2025 | 09:53


Против Михаила Ходорковского и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" возбуждено дело по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору, сообщили в ФСБ.

