Поохие русские обьявили в розыск хороших
14 октября 2025 | 09:53
Против Михаила Ходорковского и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" возбуждено дело по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору, сообщили в ФСБ.
Немцы не хотят ₽оевать
15. 10. 2025 | 08:40
В США изготовили наземную пусковую для Томагавка
14. 10. 2025 | 08:49
В Україні не буде не лише президентських виборів, а й місцевих
08. 10. 2025 | 13:21
Народні депутати підтримали законопроєкт, який забезпечує безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Також це передбачає відтермінування проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 народних обранців. Трансляцію пленарного засідання парламенту веде телеканал "Рада".
Нобелівського лауреата не могли знайти
08. 10. 2025 | 09:23
Нобелівському комітету зрештою вдалося зв’язатися з науковцем Фредом Рамсделлом, який отримав премію в галузі фізіології та медицини. Раніше з чоловіком не могли сконтактувати й повідомити про нагороду, бо він мав "цифровий детокс" у горах США.
Медведев не исключает войны с Европой
29. 09. 2025 | 11:27
