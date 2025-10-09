|
Новые арестовичи, кончай трындеть!
09 октября 2025 | 14:13 , ТЕМА
Арестович раздавал на улицах почитателям значки с лапидарной надписью «2-3 недели». Сегодня толпа готова разорвать Алексея Николаевича за его успокоительную ложь по указке Банковой. Но сегодня Арестович не досягаем: он встречается в Лондоне с Ксюшей Собчак. А в это время со всех утюгов нам рассказывают как Украина вот-вот положит российскую нефтепереработку. Кто-то насчитал уже до 40% выведенных мощностей усилиями добрых украинских дронов. На российском рынке топлива паника, часть АЗС закрылась, к иным – долгие очереди. «Больше 20 литров в одни руки не отпускать, в канистры не льем, бензин – по талонам!» Еще немного, буквально 2-3 недели – и встанет ростехника на фронте, безмолвный народ взропщет и скинет царя!
Об этом твердят нам седовласые эксперты, аналитики, лидеры мнений и короли Ютюба.
Вкрадывается впечатление, что ни они, ни их аудитория не умеют читать. А написано вот что.
Да, крушить российскую нефтегазовую инфраструктуру нужно! Но нельзя трындеть про то, что вот-вот росэкономика ляжет. Увы, не ляжет, господа арестовичи.
также читайте
[25.09.2025]
[22.09.2025]
[22.09.2025]
[18.09.2025]
[17.09.2025]
[12.09.2025]
|
по теме
Микроэлементы для урожая: как выбрать состав под условия Украины
09. 10. 2025 | 13:12
Конец ОПГ Савлохова
29. 09. 2025 | 10:40 , ТЕМА
Холодильники: как выбрать оптимальную модель для дома
29. 09. 2025 | 03:06
Грузоперевозки: современные решения для бизнеса и частных клиентов
26. 09. 2025 | 13:15
Ментовская коррупция в Украине: ничего особенного
26. 09. 2025 | 08:41 , ТЕМА
Как так получается, что ОБНОН превратился в службу по торговле нарко и крышеванию драгдиллеров, служба по борьбе с торговлей людьми – в крышу домов терпимости и сутенеров, а служба БЭП карает преступников «рублем», а не уголовными делами? Что ж у нас, украинцев не так: у всех благостно и красиво, а у нас даже в новой полицейской форме воруют, крышуют, преступают закон?
08 октября 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»