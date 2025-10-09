Новые арестовичи, кончай трындеть!

09 октября 2025 | 14:13 , ТЕМА

Арестович раздавал на улицах почитателям значки с лапидарной надписью «2-3 недели». Сегодня толпа готова разорвать Алексея Николаевича за его успокоительную ложь по указке Банковой. Но сегодня Арестович не досягаем: он встречается в Лондоне с Ксюшей Собчак. А в это время со всех утюгов нам рассказывают как Украина вот-вот положит российскую нефтепереработку. Кто-то насчитал уже до 40% выведенных мощностей усилиями добрых украинских дронов. На российском рынке топлива паника, часть АЗС закрылась, к иным – долгие очереди. «Больше 20 литров в одни руки не отпускать, в канистры не льем, бензин – по талонам!» Еще немного, буквально 2-3 недели – и встанет ростехника на фронте, безмолвный народ взропщет и скинет царя!

Об этом твердят нам седовласые эксперты, аналитики, лидеры мнений и короли Ютюба.

Вкрадывается впечатление, что ни они, ни их аудитория не умеют читать. А написано вот что.

КНДР поставила в россию в качестве братской помощи первую партию бензина стандарта ЕВРО-6! Пусть эксперты нам расскажут – откуда у Кима оборудование для перегонки нефти в бензин стандарта ЕВРО-6 и нахрена оно ему в принципе нужно? А если эксперты поинтересуются, то смогут узнать, что такие НПЗ есть в Китае. Уж не это ли – разгадка удивительного появления бензина высшего качества в КНДР, равно как и трех миллионов снарядов, поставленных ими же в качестве братской помощи российским воякам?

Суммарная мощность российских НПЗ — 327 млн тонн в год, перерабатывается 266 млн т. Внутрироссийское потребление - 110-120 млн т. Избыток идет на экспорт. Констатируем: у российской нефтянки значительная доля резерва мощности. По ней еще бить и бить долгие месяцы.

Но если даже нам удастся сократить действующие мощности ниже критических, во-первых, РФ снизит экспорт (это уже происходит). И не нужно думать, что от этого деньги в российской казне закончатся и воевать будет не на что. Скорее не на что будет кушать. Но это вряд ли: у россии масса иных статей доходов, а нефтетрейдинг дает лишь значительную долю валютных поступлений. Но свои ракеты и танки они производят собственными силами, а для этого валюта не нужна.

Следующее, что сделает Кремль – начнет импортировать нефтепродукты, пока не спадет ажиотажный спрос и не будут восстановлены поврежденные мощности. Это уже происходит. И не только с поставками китае-корейского топлива. Мощные белорусские НПЗ сегодня большей частью гонят бензин и соляру в россию.

Да, крушить российскую нефтегазовую инфраструктуру нужно! Но нельзя трындеть про то, что вот-вот росэкономика ляжет. Увы, не ляжет, господа арестовичи.