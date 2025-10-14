Представляясь бандитом, будь готов, что тебя расстреляет опер угро

14 октября 2025 | 08:45 , ТЕМА

Из книги "Войны УБОП Киева".

Получили информацию от уголовной разведки, что борзые заряженые чечены крышуют фирму. Наша задача – выявить и задокументировать. Отправили на фирму под видом киселевцев оперов Кошмякова и Сосюру. Они зашли на офис, типа собираются прибить фирму, и говорят барыге: “Вот телефон нашего старшого, пусть твоя крыша связывается с ним”. И , оставляют телефон Димы Яковлева, который хорошо мурчит по фене. Задумка была такая - спровоцировать чеченцев на боевую стрелу. Для этого предварительно хотели в телефонном режиме очень жестко с ними поговорить, чтобы те поняли, что имеют дело с серьезными парнями, поэтому на стрелу с нами следует ехать всей бандой и обязательно хорошо вооруженными: мы хотели задержать всех и изьять побольше оружия.

Через день Яковлеву звонит чеченец: «Ти кьто такой?» Яковлев поговорил очень жестко, упомянув чеченскую маму. Тот ему: «Ти – труп! Где, когда стрелу забиваем?!» Забили стрелу. Получилось! Рыбка клюнула, осталось подсечь. Выбрали соответствующее место - участок леса между Новобеличами и Берковцами.

На следующий день Яковлеву перезванивает славянин, чтобы уточнить детали стрелы. Яша место и время подтвердил, сказав, что будет ждать в синем «Форд-Скорпио». Звонивший сообщил,что его узнаем по зеленой куртке с надписью на спине «Лос Анджелес Кингс». Петрунек после этого весь день ходил за мной и нудел, что ему знаком голос звонившего, но не может вспомнить кому тот принадлежит и на ком видел такую куртку …

Перед выездом опера решили подколоть Яковлева: “Тебя ведь расстрелять могут прямо в авто. Ты ж сказал, что будешь на синем «Скорпио». Они и разговаривать с тобой не будут – высадят рожок по Форду и все, Дима!» Шутка не удалась – до личного состава 8 отдела вдруг дошло. что это вполне реалистичное развитие событий. Подумав, решили «Форд» поставить на месте стрелки заранее, но Яковлева туда не сажать.

Осторожно подтягиваемся порознь к ресторану. Я приехал первым. Смотрю - в кафе недалеко от места стрелы собралось человек 15. Приказываю своему экипажу - Бабенко, Петрунек. Яровенко - зайти в кафе и по-тихому установить кто там находится.

Вспоминает Виталий Петрунек:

В кафе я обнаруживаю в полном составе 3-й отдел уголовного розыска киевского главка (тот, что специализируется на групповой преступности) – все мне там знакомы, поскольку год назад я перевелся из этого отдела в УБОП. Среди оперов один в куртке «Лос Анджелес Кингс». И тут меня осеняет: да он же всегда в ней ходит!

Как в кафе оказался 3 отдел? Да очень просто! После резкого разговора чечена с Яковлевым коммерс понял, что стрельба и трупы гарантированы, поэтому отказался от предложения чеченской группировки расстрелять «беспредельщиков», не стал испытывать судьбу и накатал заяву в УГРО. Парни из розыска собрались жестко паковать бандитов, то есть нас. Но мы тоже ожидали крутых беспредельщиков и были настроены соответственно. У розыскников на усилении был «Беркут», у нас - «Сокол». Очень крутой замес мог получиться...

Обошлось! Сошлись командиры, все порешали и тут же крепко выпили за содружество родов войск.