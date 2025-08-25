Главній грантоед и антикоррупционер обзавелся американской недвигой на миллион долларов

25 августа 2025 | 14:53

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может быть владельцем дома в США, оформленного на подставное лицо - гражданина Штатов. Стоимость недвижимости - более 1 млн долларов. Об этом говорится в журналистском расследовании, пишет "Главред".

"Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на подставное лицо - гражданина США. И "светить" в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять откуда он взял средства на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как у Шабунина, стартует от 1 млн долларов или более 42 млн гривен", - отмечается в расследовании.



Журналисты-расследователи сообщают, что Шабунин скрыл в декларации не только факт владения этим домом, но и даже то, что в 2023 году его жена с детьми жили в нем.



"11 марта 2023 года Виталий Шабунин просит своего товарища Ростислава Симикова, который проживает в США, отправить его жене Елене Шабуниной отделку для ремонта интерьера нового жилья антикоррупционного активиста. Расследование помогло установить адрес дома Шабунина: штат Нью-Джерси, город Берлингтон, Фонтанный бульвар 41. По этому адресу расположено жилое здание площадью 251 квадратный метр, оформленное на подставное лицо с американским паспортом Томаса Спадаро. Осинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме", - отмечают они.



Авторы расследования считают, что Шабунин скрыл американскую собственность из-за того, что у него недостаточно официальных доходов для ее легализации. Но средства, которыми оперировал антикоррупционер, согласно отчетам его организации, составляют миллионы долларов.



"Только за время деятельности его грантовой организации через руки этого "антикоррупционера" прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них осело в карманах Виталия - должно установить следствие. А грантодателям будет интересно узнать, как деньги, выделенные Виталию на борьбу с коррупцией, превратились в несколько сотен квадратных метров уютного особняка в небольшом городке на севере штата Вермонт", - считают они.



Информация о доме, отмечается в материале, стала известной в ходе расследования громкого уголовного дела против Шабунина об уклонении от службы в Вооруженных Силах Украины.