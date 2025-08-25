|
Главній грантоед и антикоррупционер обзавелся американской недвигой на миллион долларов
25 августа 2025 | 14:53
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может быть владельцем дома в США, оформленного на подставное лицо - гражданина Штатов. Стоимость недвижимости - более 1 млн долларов. Об этом говорится в журналистском расследовании, пишет "Главред".
"Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на подставное лицо - гражданина США. И "светить" в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять откуда он взял средства на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как у Шабунина, стартует от 1 млн долларов или более 42 млн гривен", - отмечается в расследовании.
фототема (архивное фото)
