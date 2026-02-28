ТЕМА

Иран сдался без боя. Трамп велик!

28 февраля 2026 | 00:14

Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана.


Как заявил глава МИД Омана, Тегеран сделал это по требованию США. Султанат выступает посредником в переговорах по атому.

