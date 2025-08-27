Украинско-китайский рок-н-ролл

27 августа 2025 | 08:54 , Олег Ельцов. ТЕМА

Гениальные открытия порой совершаются случайно. Совсем как у меня вчера. Сидишь перед монитором, меланхолично пролистываешь ленту привычно безумных новостей, читаешь хайповые заставки к ютюб-программам, где все та же дичь и неразбериха… И вдруг тебя посещает озарение, проливающее свет на хаос этого мира. Нет, вы не подумайте, что гениальное прозрение дано каждому, что совершить открытие может любой смертный. Тут не обойтись без особой комбинации нейронных связей и многодневных напряженных усилий недюжинного мыслительного аппарата. А в результате приходит озарение, раздвигающее для человечества горизонты мироздания.

Попытаюсь объяснить доходчиво на примере, чтобы было понятно «милиционерам и пенсионерам».

С недавних пор я стал истовым фанатом китайцев. Милиард этих ребят рвет все шаблоны и теории. С виду – такие же дураки, как и остальные. Еще недавно с разгромным счетом пордули британцам в опиумных войнах, не могли отбиться от немногочисленных и злобных японских империалистов, потом всей страной выплавляли в каждом дворе дрянную сталь, боролись с воробьями, культурную революцию провели... Короче – обыкновенная коммунистическая дичь. И вдруг стали подозрительно быстро развивать экономику, воровать технологии, завалили весь мир плохими и дешевыми трусами-носками. А потом как-то сразу превратились в фабрику планеты. Случился КОВИД и все страны гналм в Китай свои «боинги» и «русланы», чтобы затовариться примитивными намордниками от злобного вируса: оказывается весь передовой мир не мог себя ими обеспечить. Потом, бац – и Китай лидер по производству аккумуляторов и солнечных панелей, бац – и своим автопромом, над которым вчера все смеялись, хоронит мировых автогигантов со столетней историей, бац – в космосе, в авиапроме, в вооружениях, в прошлом году ввел энергогенерацию, превышающую весь энергопотенциал россии – всюду на равных или впереди вчерашних лидеров.

Как такое объяснить? Многие уже поют осанну коммунистической диктатуре и предвещают проигрыш ей со стороны западных демократий, кто-то говорит о невиданном трудолюбии китайской нации. Но мало ли в мире диктатур, а разве индонезийцы, корейцы, вьетнамцы и камбоджийцы не из того же теста, с теми же культурными традициями и болезненной страстью к труду, почему у этих азиатских драконов нет таких впечатляющих успехов и роста ВВП? Каждый мудрец даст вам свое объяснение и все они будут противоречить друг-другу.

А теперь обратим взор на нэньку-Украину. Из наших достижений за 34 года – только строительство Кончи Заспы. Куда не глянь – бардак, дилетанты и злодеи. Разокрали все, ничего не создали, что можно – попилили на метал и распродали, включая системы ПВО и стратегические бомбардировщики. Казалось бы: бери такую страну и делай с ней что хочешь. Так в Кремле и подумали, что представлялось вполне логично. Но в этом мире нет логики! Когда CNN в феврале 2022-го демонстрировало многокилометровые колонны российских вояк с «парадкой» в рюкзаках, вертолетный рой с десантурой на Гостомель, как в «Апокалипсисе» Копполы, случилось неимоверное. Прыщавые айтишники в очередях в ТЦК, невесть откуда взявшиеся военные, на которых родная Украина давно забила, держа на голодном пайке, азовцы, которых не пинал в медиа и с трибун только ленивый…

Обломавшись с блицкригом, за поребриком решили взять измором, и следуя логике – снова правильное сделали. Сопоставление экономик и армий не оставляло безумно неуступчивой Украине ни одного шанса. И что в результате: на четвертом году войны, вопреки нашему бардаку с мобилизацией, непрофессионализму во всех сферах управления, развалу государства и проблемам во всем, российская военная машина - с богатейшим опытом воен и мощнейшим ВПК унавоживает телами украинские черноземы в соотношении 1:10, гордо отчитываясь перед 140 миллионами имперцев про взятое село после того, как от кабов и градов в нем ничего не осталось кроме трупов российских штурмовиков. Что это, почему и как? Снова ютюб-мудрецы предложат массу «логичных» объяснений – про казацкий драйв, про решимость каждого украинца защищать родную землю от супостата, про завоевание независимости и заботу о будущем детей… Но все это сказочно, лживо и не выдерживает критики.

Просто судьба, чьи пути не ведомы мудрецам, предоставила украинцам шанс выжить в этой безнадежной войне, как китайцам – выиграть в войне экономической. Просто так выпали карты и расположились звезды. Просто сегодня рок-н-ролл исполняют Украина и Китай, остальные – в зрительном зале. Завтра наш концерт закончится и на сцену выйдут другие музыканты. А мы к тому времени будем проживать свои роялти, как это делают сегодня вчерашние лидеры западного мира, откинемся в кресле, и станем с интересом наблюдать за выступлениями следующих за нами музыкантов.