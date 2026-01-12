Європейці дискутують створення 100000 арміїї замість контингенту США

🇪🇺 Європі необхідно створити власну армію чисельністю 100000 військовослужбовців, щоб бути готовими замінити існуючий контингент США у випадку, якщо Вашингтон ухвалить рішення вивести війська, - комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс на безпековій конференції «Європа під тиском» в шведському місті Селен.



