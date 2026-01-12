ТЕМА

Іран не хоче ставати Венесуелою

12 января 2026 | 10:13

Трамп повідомив, що влада Ірану зв'язалася з американською адміністрацією і хоче вести переговори.


"Іран подзвонив для переговорів", - заявив Трамп журналістам на борту літака, його слова наводить CNN. Трамп уточнив, що дзвінок був у суботу.

