Іран не хоче ставати Венесуелою

12 января 2026 | 10:13

Трамп повідомив, що влада Ірану зв'язалася з американською адміністрацією і хоче вести переговори.

"Іран подзвонив для переговорів", - заявив Трамп журналістам на борту літака, його слова наводить CNN. Трамп уточнив, що дзвінок був у суботу.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :