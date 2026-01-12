🧐 Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками"

12 января 2026 | 10:34

Він знову заявив, що США повинні взяти Гренландію під свій контроль, інакше це зроблять Росія або Китай.

"Я б із задоволенням уклав з ними угоду, так простіше. Але так чи інакше, Гренландія буде наша", - сказав Трамп. За словами президента США, нинішня оборона острова є символічною. "Оборона Гренландії - це фактично дві собачі упряжки. Ви знали про це? Дві собачі упряжки. Тим часом навколо російські та китайські есмінці і підводні човни", - говорить Трамп. Він додав, що не робив офіційних пропозицій Данії, але вважає угоду вигідною для самої Гренландії. Його не зупиняють можливі наслідки для НАТО. "Якщо це зашкодить НАТО - значить, зашкодить. Але вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх", - стверджує Трамп.



