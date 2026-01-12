ТЕМА

🧐 Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками"

12 января 2026 | 10:34

Він знову заявив, що США повинні взяти Гренландію під свій контроль, інакше це зроблять Росія або Китай.


"Я б із задоволенням уклав з ними угоду, так простіше. Але так чи інакше, Гренландія буде наша", - сказав Трамп. За словами президента США, нинішня оборона острова є символічною. "Оборона Гренландії - це фактично дві собачі упряжки. Ви знали про це? Дві собачі упряжки. Тим часом навколо російські та китайські есмінці і підводні човни", - говорить Трамп. Він додав, що не робив офіційних пропозицій Данії, але вважає угоду вигідною для самої Гренландії. Його не зупиняють можливі наслідки для НАТО. "Якщо це зашкодить НАТО - значить, зашкодить. Але вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх", - стверджує Трамп.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Фотограф из Германии Клодия Регге уже несколько лет создает проекты, главной темой которых является отношение массы к индивидуумам. Ее приговор прост: индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль являются частью массы.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 