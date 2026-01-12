|
🧐 Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками"
12 января 2026 | 10:34
Він знову заявив, що США повинні взяти Гренландію під свій контроль, інакше це зроблять Росія або Китай.
"Я б із задоволенням уклав з ними угоду, так простіше. Але так чи інакше, Гренландія буде наша", - сказав Трамп. За словами президента США, нинішня оборона острова є символічною. "Оборона Гренландії - це фактично дві собачі упряжки. Ви знали про це? Дві собачі упряжки. Тим часом навколо російські та китайські есмінці і підводні човни", - говорить Трамп. Він додав, що не робив офіційних пропозицій Данії, але вважає угоду вигідною для самої Гренландії. Його не зупиняють можливі наслідки для НАТО. "Якщо це зашкодить НАТО - значить, зашкодить. Але вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх", - стверджує Трамп.
также читайте
[12.01.2026]
[12.01.2026]
[12.01.2026]
[12.01.2026]
[05.01.2026]
|
по теме
Обшуки в "Бвтьківщині"
14. 01. 2026 | 06:28
❗️НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина», – джерела УП
США використали крадену російську вундерваффе у Венесуелі
13. 01. 2026 | 18:07
⚡️ США використали російську зброю, яка викликає загадкові захворювання під назвою «гаванський синдром», — CNN.
Іран продав росії ракет майже на 3 мільярда доларів, - Bloomberg
13. 01. 2026 | 15:38
З жовтня 2021 року Тегеран уклав із Москвою контракти на 2,7 мільярда доларів.
Из-за идиота-главврача БСМП умерли четверо больных
13. 01. 2026 | 14:13
В ночь с 8 на 9 января, когда происходила одна из наиболее массированных воздушных атак на столицу, в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (КГКБСМП) расположенной по адресу ул. Братиславская, 3, пропало электричество, что стало причиной смерти реанимационных больных.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»