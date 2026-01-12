ТЕМА

Різанина в київській школі

12 января 2026 | 11:59

В телефоні учня, який влаштував різанину в київський школі, правоохоронці виявили листування з ворожими спецслужбами. Дії неповнолітнього нападника кваліфіковані як замах на вбивство, — поліція.


Після скоєного учень зачинився у вбиральні та ножем порізав себе. 39-річна вчителька та 14-річний школяр отримали колото-різані поранення. Обох госпіталізовано.

