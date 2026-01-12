Дивне співпадіння у справі про різанину в Києві

12 января 2026 | 18:34

Дивне співпадіння по справі учня, який порізав вчительку, учня та себе на Оболоні.

Андрій Рубель начальник Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР Нацполіції) звільнив його батька з посади головного оперуповноваженого кримінальної розвідки ДСР Батько намагається поновитися на посаді через суд, який відбудеться саме завтра (справа №320/29602/25)



