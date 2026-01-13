Іран продав росії ракет майже на 3 мільярда доларів, - Bloomberg

13 января 2026 | 15:38

З жовтня 2021 року Тегеран уклав із Москвою контракти на 2,7 мільярда доларів.

РФ отримала балістичні ракети, системи ППО, боєприпаси та дрони Shahed-136. 💰 Загальні витрати росії на іранську зброю з кінця 2021 року — понад 4 мільярда доларів.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :