Іран продав росії ракет майже на 3 мільярда доларів, - Bloomberg
13 января 2026 | 15:38
З жовтня 2021 року Тегеран уклав із Москвою контракти на 2,7 мільярда доларів.
РФ отримала балістичні ракети, системи ППО, боєприпаси та дрони Shahed-136. 💰 Загальні витрати росії на іранську зброю з кінця 2021 року — понад 4 мільярда доларів.
Обшуки в "Бвтьківщині"
14. 01. 2026 | 06:28
❗️НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина», – джерела УП
США використали крадену російську вундерваффе у Венесуелі
13. 01. 2026 | 18:07
⚡️ США використали російську зброю, яка викликає загадкові захворювання під назвою «гаванський синдром», — CNN.
Из-за идиота-главврача БСМП умерли четверо больных
13. 01. 2026 | 14:13
В ночь с 8 на 9 января, когда происходила одна из наиболее массированных воздушных атак на столицу, в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (КГКБСМП) расположенной по адресу ул. Братиславская, 3, пропало электричество, что стало причиной смерти реанимационных больных.
Дивне співпадіння у справі про різанину в Києві
12. 01. 2026 | 18:34
Дивне співпадіння по справі учня, який порізав вчительку, учня та себе на Оболоні.
