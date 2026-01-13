США використали крадену російську вундерваффе у Венесуелі

13 января 2026 | 18:07

⚡️ США використали російську зброю, яка викликає загадкові захворювання під назвою «гаванський синдром», — CNN.

Відомо, що цей пристрій американці придбали таємно за «восьмизначну» суму та близько року його вивчали. За даними видання, апарат генерує імпульсні радіохвилі, які можуть спричинити інциденти, названі «акустичними атаками». Цю зброю американський спецназ міг використати при спецоперації по захопленню Мадуро.



