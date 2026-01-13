ТЕМА

Из-за идиота-главврача БСМП умерли четверо больных

13 января 2026 | 14:13

В ночь с 8 на 9 января, когда происходила одна из наиболее массированных воздушных атак на столицу, в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (КГКБСМП) расположенной по адресу ул. Братиславская, 3, пропало электричество, что стало причиной смерти реанимационных больных.


Как пишет "Моя Киевщина", в случаях аварийных отключений учреждение должно мгновенно переходить на собственный источник резервного питания, но в КГКБСМП он просто отсутствует. Как сообщили источники из этого учреждения, промышленный генератор по приказу руководителя Виктора Дороша был вывезен около 3 месяцев назад, на его месте появился намного меньший, но он не был подключён к сети. В больнице начался хаос, ведь вместе со светом исчезло теплоснабжение и водоснабжение. Но при этом учреждение продолжило принимать раненых медиков и спасателей вследствие воздушной атаки в Дарницком районе столицы, а врачи работали в операционных при свете фонариков, без возможности использования электрооборудования и наркозных аппаратов. Из-за отсутствия электричества, которое отсутствовало до 11 часов утра 9 января, внутренние аккумуляторы аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации исчерпали свой ресурс, а поддерживать жизнь пациентов подручными средствами длительное время просто невозможно. По сообщению работников, той ночью из-за отсутствия электроэнергии умерло четверо реанимационных больных.

