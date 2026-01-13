|
Из-за идиота-главврача БСМП умерли четверо больных
13 января 2026 | 14:13
В ночь с 8 на 9 января, когда происходила одна из наиболее массированных воздушных атак на столицу, в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (КГКБСМП) расположенной по адресу ул. Братиславская, 3, пропало электричество, что стало причиной смерти реанимационных больных.
Как пишет "Моя Киевщина", в случаях аварийных отключений учреждение должно мгновенно переходить на собственный источник резервного питания, но в КГКБСМП он просто отсутствует. Как сообщили источники из этого учреждения, промышленный генератор по приказу руководителя Виктора Дороша был вывезен около 3 месяцев назад, на его месте появился намного меньший, но он не был подключён к сети. В больнице начался хаос, ведь вместе со светом исчезло теплоснабжение и водоснабжение. Но при этом учреждение продолжило принимать раненых медиков и спасателей вследствие воздушной атаки в Дарницком районе столицы, а врачи работали в операционных при свете фонариков, без возможности использования электрооборудования и наркозных аппаратов. Из-за отсутствия электричества, которое отсутствовало до 11 часов утра 9 января, внутренние аккумуляторы аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации исчерпали свой ресурс, а поддерживать жизнь пациентов подручными средствами длительное время просто невозможно. По сообщению работников, той ночью из-за отсутствия электроэнергии умерло четверо реанимационных больных.
также читайте
[12.01.2026]
[12.01.2026]
[12.01.2026]
[05.01.2026]
|
по теме
Обшуки в "Бвтьківщині"
14. 01. 2026 | 06:28
❗️НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина», – джерела УП
США використали крадену російську вундерваффе у Венесуелі
13. 01. 2026 | 18:07
⚡️ США використали російську зброю, яка викликає загадкові захворювання під назвою «гаванський синдром», — CNN.
Іран продав росії ракет майже на 3 мільярда доларів, - Bloomberg
13. 01. 2026 | 15:38
З жовтня 2021 року Тегеран уклав із Москвою контракти на 2,7 мільярда доларів.
Дивне співпадіння у справі про різанину в Києві
12. 01. 2026 | 18:34
Дивне співпадіння по справі учня, який порізав вчительку, учня та себе на Оболоні.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»