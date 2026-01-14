Обшуки в "Бвтьківщині"

14 января 2026 | 06:28

❗️НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина», – джерела УП

НАБУ і САП викрили керівника депутатської фракції на пропозиції хабарів за голосування в Раді За даними слідства, йдеться про спроби підкупу парламентарів з інших фракцій за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Деталі справи обіцяють згодом.



