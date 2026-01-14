ТЕМА

Обшуки в "Бвтьківщині"

14 января 2026 | 06:28

❗️НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина», – джерела УП


НАБУ і САП викрили керівника депутатської фракції на пропозиції хабарів за голосування в Раді За даними слідства, йдеться про спроби підкупу парламентарів з інших фракцій за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Деталі справи обіцяють згодом.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

19.01.2010. Киев. Мамаева слобода.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 