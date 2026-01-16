Ермак не рвется в армию

«На момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Ермак Андрей Борисович ни в какой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или по контракту не обращался», – говорится в ответе минобороны.



Ярослав Железняк отметил, что получил ответ от министерства обороны в середине января 2026 года.



«Это означает, что наконец мы получили ответ, что заявление Ермака не соответствует действительности. Никуда он не обращался, нигде он не служит», – резюмировал Ярослав Железняк.



Как сообщалось, 28 ноября 2025 года НАБУ провело обыски в жилище Андрея Ермака. Правоохранители сообщили, что действовали «в рамках расследования», но причину обысков не назвали. Уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал в отставку с должности руководителя Офиса Президента.



В комментарии для американской газеты New York Post Андрей Ермак сказал, что его возмущает грязь вокруг него. Экс-глава ОП заявил, что он «честный и порядочный человек», а его «достоинство не защитили», и он планирует пойти на фронт.



По данным народного депутата Федора Венислаславского, Андрей Ермак якобы фигурирует на так называемых «пленках Миндича» под позывным «Али-Баба». По данным Венислаславского, на записях Ермак приказывает правоохранителям оказывать давление на антикоррупционные органы САП и НАБУ.



5 декабря 2025 года журналисты «Зеркала недели» предположили, что Андрей Ермак может готовиться к бегству из Украины. Поскольку он посетил офис Службы внешней разведки Украины, а тогдашний глава спецслужбы Олег Иващенко после визита экс-главы ОП вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия.

17 декабря 2025 года агентство журналистских расследований «Слідство.Інфо» получило ответ Сухопутных войск, в котором указывалось, что Андрей Ермак не служит в их рядах. Брат экс-главы ОП Денис Ермак, который служит в иностранном легионе Главного управления разведки, также заявил, что ничего не знает о возможном месте службы старшего брата.