ТЕМА

Ермак не рвется в армию

16 января 2026 | 09:14

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не обращался ни в один Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщило министерство обороны в ответе на запрос народного депутата Ярослава Железняка.


«На момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Ермак Андрей Борисович ни в какой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или по контракту не обращался», – говорится в ответе минобороны.

Ярослав Железняк отметил, что получил ответ от министерства обороны в середине января 2026 года.

«Это означает, что наконец мы получили ответ, что заявление Ермака не соответствует действительности. Никуда он не обращался, нигде он не служит», – резюмировал Ярослав Железняк.

Как сообщалось, 28 ноября 2025 года НАБУ провело обыски в жилище Андрея Ермака. Правоохранители сообщили, что действовали «в рамках расследования», но причину обысков не назвали. Уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал в отставку с должности руководителя Офиса Президента.

В комментарии для американской газеты New York Post Андрей Ермак сказал, что его возмущает грязь вокруг него. Экс-глава ОП заявил, что он «честный и порядочный человек», а его «достоинство не защитили», и он планирует пойти на фронт.

По данным народного депутата Федора Венислаславского, Андрей Ермак якобы фигурирует на так называемых «пленках Миндича» под позывным «Али-Баба». По данным Венислаславского, на записях Ермак приказывает правоохранителям оказывать давление на антикоррупционные органы САП и НАБУ.

5 декабря 2025 года журналисты «Зеркала недели» предположили, что Андрей Ермак может готовиться к бегству из Украины. Поскольку он посетил офис Службы внешней разведки Украины, а тогдашний глава спецслужбы Олег Иващенко после визита экс-главы ОП вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия.

 

17 декабря 2025 года агентство журналистских расследований «Слідство.Інфо» получило ответ Сухопутных войск, в котором указывалось, что Андрей Ермак не служит в их рядах. Брат экс-главы ОП Денис Ермак, который служит в иностранном легионе Главного управления разведки, также заявил, что ничего не знает о возможном месте службы старшего брата.

 


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

19 января 2009 года. Мэр Киева Леонид Черновецкий, прорубь и счастливые киевляне.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 