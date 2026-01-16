ТЕМА

С россии требуют долги столетней давности

16 января 2026 | 08:32

Царские долги хочет взыскать с России американский фонд.


Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем облигаций, выпущенных Российской империей более ста лет назад, и требует "исполнить обязательства". Компания также добивается разрешения проводить выплаты по иску за счет замороженных российских активов. Ответчиками по иску в федеральном суде округа Колумбия значатся Россия, ФНБ, Минфин и ЦБ.

