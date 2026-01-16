С холодами в Украине решили возобновить ночную жизнь

16 января 2026 | 17:52

Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад Алексей Кулеба. "В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне громады - для города Киева", - написал Кулеба в телеграм-канале.



Согласно изменениям, на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны. Также разрешается движение частного транспорта, который движется к Пункту несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.



Пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, учреждения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть автономное питание, отопление, стабильная связь, удлинители и бесплатный горячий чай.



Для бизнеса, который официально выполняет функцию Пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.



"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подчеркнул министр.