С холодами в Украине решили возобновить ночную жизнь
16 января 2026 | 17:52
Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад Алексей Кулеба. "В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне громады - для города Киева", - написал Кулеба в телеграм-канале.
