За задержание двух прокуроров полицейским лепят реальный срок

17 января 2026 | 16:48

После остановки начальника управления Волынской областной прокуратуры Романа Пшика, который находился в розыске ТЦК, двое патрульных получили подозрение в превышении служебных полномочий. Инспекторов отстранили от службы и отправили под ночной домашний арест. Об этом в расследовании сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

По данным ЦПК, 21 декабря 2025 года на блокпосту в городе Звягель Житомирской области патрульные остановили автомобиль BMW 330Е 2022 года выпуска. За рулем был начальник управления Волынской областной прокуратуры Роман Пшик. В салоне также был прокурор Вячеслав Ефремов – начальник отдела Волынской областной прокуратуры, который сопровождает дела СБУ.

Роман Пшик является бывшим коллегой генерального прокурора Руслана Кравченко. В 2022 году они вместе работали в Бучанской окружной прокуратуре, где Кравченко был руководителем Пшика. По информации источников ЦПК, они и в дальнейшем поддерживают дружеские отношения.

Во время проверки патрульные выяснили, что водитель автомобиля находится в розыске ТЦК. Согласно закону, полицейские должны были доставить его в центр комплектования для обновления учетных данных. В результате Роман Пшик и Вячеслав Ефремов провели в ТЦК около часа, после чего их отпустили.

На следующий день, 22 декабря, двух патрульных задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий).

«Дело ведет ГБР, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура – то есть коллеги самих потерпевших и подчиненные генерального прокурора. В этой ситуации органы, которые должны быть независимыми, фактически встают на защиту прокурора Пшика», – отметила Дарья Каленюк.

По квалификации, инкриминируемая патрульным статья относится к тяжким преступлениям и предусматривает реальный срок лишения свободы. В то же время, по данным ЦПК, в материалах дела речь идет лишь о том, что полицейские якобы угрожали применением наручников и ограничивали передвижение прокурора.

Сначала сторона обвинения ходатайствовала о содержании патрульных под стражей, однако затем суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также у них изъяли паспорта и отстранили от службы.

В ЦПК добавили, что в 2016 году Романа Пшика подозревали в получении взятки в размере 250 тыс. грн. Тогда его уволили из правоохранительных органов, однако он восстановился на должности через Окружной административный суд Киева. Дело о взятке рассматривают уже несколько лет, и оно может быть закрыто из-за истечения сроков давности.