Норвегія готується до війни

20 января 2026 | 11:09

Норвегія розіслала листи тисячам громадян із закликом всім готуватися до вилучення майна у разі війни з РФ, — The Telegraph.


Йдеться про конфіскацію нерухомості, авто, обладнання. "Ми проводимо масштабне нарощування військової та цивільної готовності", — голова логістичної організації ЗС країни Андрес Єрнберг.

