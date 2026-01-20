Норвегія готується до війни

Учасники шведського танцювального колективу "Harlem hot shots" виступають на черговому концерті серії Арена. Середа. Джаз в одному з нічних клубів Києва в середу, 2 травня 2007 р.

