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В NASA представили сверхзвуковой реактивный самолет X-59
23 января 2024 | 08:45
NASA и Lockheed Martin представили новый бесшумный сверхзвуковой самолет, разработанный с учетом минимизации звукового удара при превышении скорости звука. Планируется, что он будет развивать скорость, превышающую скорость звука в 1,4 раза, и его первый полет запланирован на конец текущего года.
Цель проекта заключается в том, чтобы создать следующее поколение коммерческих самолетов, способных летать со сверхзвуковой скоростью, и тем самым революционизировать авиаперелеты. Этот самолет, названный X-59, будет следующим в ряду сверхзвуковых самолетов после Ту-144 и Конкорда, первые полеты которых состоялись в 1968 и 1969 годах соответственно.
Сверхзвуковой полет представляет собой возможность летать со скоростью, превышающей скорость звука, что, как известно, сопровождается звуковым барьером. Однако дизайн X-59 разработан с учетом снижения звуковых волн, создающих звуковой бум. Самолет имеет инновационную конструкцию с узким, зауженным носом, который занимает треть общей длины, с надеждой на существенное смягчение звуковых волн.
Поскольку длинный нос может затруднить обзор из передней части самолета, пилот сидит примерно на полпути. Для решения этой проблемы в кабине установлены камеры с высоким разрешением, передающие изображение на 4K-мониторы. В случае успешных испытательных полетов в конце текущего года, этот инновационный самолет может значительно сократить время путешествий по всему миру в ближайшие годы.
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