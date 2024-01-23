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Швеції фактично нічого вже не заважає вступити до НАТО

23 января 2024 | 21:54


Парламент Туреччини дав дозвіл на членство Швеції в НАТО, – Associated Press.



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