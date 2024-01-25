Как Марк Фейгин сам себя задокументировал 25 января 2024 | 19:25 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] На днях Марк Фейгин, возмущенный отзывом о нем другого Марка – Солонина – по привычке ругался матом в адрес обидчика и недовольно мурчал в приблатненом стиле. И если бы этим все закончилось – полбеды. В конце концов, его в свое время уже лишили адвокатского удостоверения за матерщину в эфире. Но Фейгин решил не останавливаться. Он поинтересовался в том же эфире: а где этот Солонин проживает, правда ли что в Украине? И пообещал его отыскать. Но поскольку в отличие от Солонина Фейгин убежал от режима не в Украину, а во Францию, отыскать своего земляка и недруга ему сложно. Поэтому он тут же заявил, что обратится к друзьям из РДК, мол те уж точно найдут.

Вам не показалось, что речь идет про угрозы в адрес Солонина? Мне сильно кажется, что есть состав. Причем, как бы просматриваются признаки группы, в которой Фейгин – заказчик, бойцы РДК – исполнители. Замечу, угрозы прозвучали на канале Фейгина, то есть, перед 2 млн свидетелей. После этого мое мнение о профуровне кандидата юрнаук Фейгина сильно пошатнулось. Кажется, Марк Захарович достаточно наговорил на доследственную проверку прокуратуры. Напомню: реагирование на сообщения медиа, да еще с 2-миллионной аудиторией – святая обязанность прокурорских. Не уверен, что это закончится объявлением Фейгина в международный розыск, но вот закрыть ему въезд в нашу гостеприимную страну, пожалуй, стоит – хватит с нас Невзорова. Для информации Марка Фейгина: надежды «порешать вопросы» в Украине силами РДК могут плохо для всех закончиться. Фейгин не знаком с украинской спецификой. Рекомендую ему на досуге поразмышлять над одним парадоксом. В злые 90-е по всему постсовку расплодились свирепые чеченские ОПГ. А в Украине чеченцам даже были созданы тепличные условия: они заезжали на мерседесах и с автоматами в качестве беженцев. Но вот что удивительно: через некоторое время чеченские ОПГ в нашей стране бесследно исчезли. А вот в Москве и прочих городах и весях рассеи они закрепились и поныне окучивают российских бизнесменов. Марку Захаровичу остается включить фантазию и представить, что будет с ОПГ из состава РДК, если оно начнет на нашей территории устраивать разборки по заказу французского изгнанника Фейгина. Осторожнее нужно перед камерой, Марк Захарович…



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