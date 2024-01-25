ТЕМА

В Кривом Роге стреляли из гранатомете

25 января 2024 | 20:28

Прилетело в дом экс-полицейского.


По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших, хотя в квартире, куда целился стрелок, живет женщина и двое маленьких детей. В момент обстрела их дома не было - ночевали у родственников.

Отец детей сейчас находится в командировке. По информации местных жителей, он бывший полицейский.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Кэйт Мосс. photos by Irving Penn
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 