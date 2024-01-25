В Кривом Роге стреляли из гранатомете

25 января 2024 | 20:28

Прилетело в дом экс-полицейского.

По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших, хотя в квартире, куда целился стрелок, живет женщина и двое маленьких детей. В момент обстрела их дома не было - ночевали у родственников.

Отец детей сейчас находится в командировке. По информации местных жителей, он бывший полицейский.