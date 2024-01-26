Северокорейцы бунтуют в Китае

26 января 2024 | 13:24

Дошло до убийства.

В Южной Корее вновь сообщают о бунтах северокорейских рабочих, занятых на предприятиях в КНР в рамках стратегии Пхеньяна по зарабатыванию остро необходимой ему валюты. На сей раз одна из ведущих сеульских газет «Чосон ильбо» поместила сегодня информацию о состоявшихся 11 января беспорядках на текстильной фабрике в Яньбянь-Корейском автономном округе провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. По данным источников издания, в ходе бунта был убит один из северокорейских надзирающих за рабочими, трое получили тяжелые ранения.



Судя по всему, это часть тех же беспорядков, о которых ранее уже ходили слухи среди перебежчиков из КНДР в Южной Корее. Однако сообщение об убитых и раненых представителях Пхеньяна появились впервые.

У северокорейских рабочих за границей вычитают в пользу государства обычно 60 процентов зарплаты или чуть больше. Однако, как сообщается в Сеуле, нынешние беспорядки были вызваны тем, что у людей изъяли практически все. Как отмечает источник «Чосон ильбо», рабочие решились на бунт, прекрасно зная что после возвращения в КНДР им может грозить самое суровое наказание вплоть до смертной казни.