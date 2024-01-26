Узбекский маньяк убил шесть киевлян

26 января 2024 | 15:02

Правоохранители установили, что гражданин Узбекистана, задержанный за убийство продавца цветочного киоска в Киеве, причастен к еще к шести убийствам.

Напомним, маньяком оказался гражданин Узбекистана. Последней его жертвой стала женщина в Голосеевском районе Киева, которая торговала цветами. Мужчина был задержан 3 января в Киеве.

По данным источника "Страны", вчера, 25 января, маньяку сообщили о подозрении по п.13 ч.2 ст. 115 уголовного кодекса, ему грозит от десяти лет до пожизненного лишения свободы.

"Следствие установило, что на протяжении последних четыре лет маньяк совершил шесть убийств на территории Киева, а именно:

- 8 августа 2019 года в Голосеевском районе во время ссоры маньяк камнем убил гражданина Латвийской Республики.

- В начале января 2020 года в Оболонском районе в одном из подвальных помещений после совместного распития спиртных напитков задушил трех мужчин. Все без определенного места жительства и работы.

- Летом 2023 года на улице в Оболонском районе познакомился с бездомным, предложив употребить алкогольные напитки под путепроводом вблизи АЗС WOG и дождавшись пока последний уснет, задушил куском ткани.

- 3 июля 2023 года в том же Оболонском районе Киева на остановке общественного транспорта под предлогом дружеского разговора познакомился и заманил киевлянку в лесопарковую зону, где задушил ее", - рассказывает источник.