ТЕМА

В Польше высыпают украинское зерно, а в Литве - польское

14 февраля 2024 | 17:54


В Литве этой ночью на одной из стоянок неизвестные открыли люк в польской фуре и оттуда высыпалось зерно.

Об этом сообщают украинские дальнобойщики.



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