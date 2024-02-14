ТЕМА

Китай готовится воевать вдолгую

14 февраля 2024 | 18:56

Китай готовится к затяжной войне на истощение, понимая, что "короткой, быстрой и стремительной победы после внезапного нападения" может не случиться.


Об этом заявляют различные аналитики, чье мнение приводит японская газета Nikkei.

Они считают, что такой урок Китай извлек из вторжения РФ в Украину.

Указано, что "воинственность Китая" связана с Тайванем и Южно-Китайским морем, где у Пекина спор за острова с Филиппинами.

Пекин вносит правовые изменения, которые должны помочь интегрировать военную и гражданскую мобилизацию. Упрощает возвращение резервистов и ветеранов в их бывшие части, предоставляет военным доступ к гражданской инфраструктуре и запасам топлива.

Расходы Китая на оборону увеличились на 5,4% - до 219,5 миллиарда долларов США. Пекин разрабатывает новое современное оружие, в частности гиперзвуковые планирующие аппараты. За этим внимательно наблюдают США.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 