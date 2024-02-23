Лунный модуль США прилунился вопреки отказу оборудования

23 февраля 2024 | 11:43

Лунный модуль Nova-C в рамках миссии IM-1 от американской компании Intuitive Machines, в конечном счете, осуществил посадку в районе кратера Малаперт в южной полярной области Луны после недельного путешествия, став первым аппаратом такого рода, достигшим этого места.

Непосредственно перед посадкой, когда модуль все еще находился на окололунной орбите, он переключился с неисправных бортовых лидаров на лидар от NASA с технологией Допплера. В настоящее время наземные антенны получают сигналы от аппарата. Сигнал от аппарата очень слабый, но он есть.