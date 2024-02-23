ТЕМА

На Подолі спалахнули склади

23 февраля 2024 | 11:45

Влада попереджає про погіршення стану повітря.


У Подільському районі горять складські приміщення. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби

🌫У зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.

Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:

▫️закрити вікна;
▫️обмежити перебування на вулиці;
▫️пити багато води;
▫️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

✔️Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start).



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