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Навального убили накануне обмена?
26 февраля 2024 | 18:14
Накануне смерти Алексея Навального в тюрьме РФ вышли "на финальную стадию" переговоры о его обмене на осуждённого в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Об этом заявила в видеообращении соратница оппозиционера Мария Певчих.
По её словам, переговоры об обмене команда Навального уже два года вела с правительствами США и Германии. План обмена был утверждён ещё прошлой весной, но его реализация несколько раз срывалась.
Как отметила Певчих, в начале февраля 2024 года Владимиру Путину предложили провести обмен Красикова, осужденного в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира, на двух американских граждан и Алексея Навального. Певчих заявила, что 15 февраля она узнала о выходе переговоров "на финальную стадию". А 16 февраля Навальный умер.
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