ТЕМА

Навального убили накануне обмена?

26 февраля 2024 | 18:14

Накануне смерти Алексея Навального в тюрьме РФ вышли "на финальную стадию" переговоры о его обмене на осуждённого в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Об этом заявила в видеообращении соратница оппозиционера Мария Певчих.


По её словам, переговоры об обмене команда Навального уже два года вела с правительствами США и Германии. План обмена был утверждён ещё прошлой весной, но его реализация несколько раз срывалась.

Как отметила Певчих, в начале февраля 2024 года Владимиру Путину предложили провести обмен Красикова, осужденного в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира, на двух американских граждан и Алексея Навального. Певчих заявила, что 15 февраля она узнала о выходе переговоров "на финальную стадию". А 16 февраля Навальный умер.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Депутат Київради Віталій Клічко здає кров напередодні Всесвітнього дня донора крові в міському центрі крові в Києві в середу, 13 червня 2007 р. В Україні цей день відзначається 14 червня, з 2005 р. Фото Сергія Светлицького
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 