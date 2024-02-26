Навального убили накануне обмена?

26 февраля 2024 | 18:14

Накануне смерти Алексея Навального в тюрьме РФ вышли "на финальную стадию" переговоры о его обмене на осуждённого в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Об этом заявила в видеообращении соратница оппозиционера Мария Певчих.

По её словам, переговоры об обмене команда Навального уже два года вела с правительствами США и Германии. План обмена был утверждён ещё прошлой весной, но его реализация несколько раз срывалась.

Как отметила Певчих, в начале февраля 2024 года Владимиру Путину предложили провести обмен Красикова, осужденного в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира, на двух американских граждан и Алексея Навального. Певчих заявила, что 15 февраля она узнала о выходе переговоров "на финальную стадию". А 16 февраля Навальный умер.