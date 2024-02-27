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Відправка західних військ до України: прем''єр Франції підтримав Макрона

27 февраля 2024 | 15:28

"Нічого не можна виключати", коли йдеться про відправку західних військ до України. Про це у вівторок сказав прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь в ефірі RTL.


Атталь нагадав, що два роки тому багато країн "виключали можливість" відправки зброї до України.

"Сьогодні ми відправляємо ракети дальнього радіуса дії, щоб підтримати українців перед обличчям цієї агресії", - сказав Атталь.



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