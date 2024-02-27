Відправка західних військ до України: прем''єр Франції підтримав Макрона

Атталь нагадав, що два роки тому багато країн "виключали можливість" відправки зброї до України.

"Нічого не можна виключати", коли йдеться про відправку західних військ до України. Про це у вівторок сказав прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь в ефірі RTL.