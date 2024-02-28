ТЕМА

20 тысяч иностранцев воюют на стороне Украины в составе международного легиона

28 февраля 2024 | 15:04

Об этом сообщает The Washington Post.


Это сочувствующие Украине добровольцы, приехавшие со всего мира после вторжения РФ, которые в перспективе могут получить украинское гражданство.

Также за Украину воюет неназванное количество граждан Беларуси и России, которые не поддерживают режимы в своих странах, а также этнических тюрков из Казахстана, Кыргызстана и других стран бывшего СССР.

В Украине за эти два года погибли не менее 50 граждан США.

На стороне РФ также воюют иностранцы: граждане Сирии, Кубы, Непала и Индии. Некоторые были обмануты торговцами людьми, другие присоединились "из чистого отчаяния, чтобы помочь своим семьям свести концы с концами".



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