Польша обещает наказать тех, кто рассыпал украинское зерно

28 февраля 2024 | 15:06

В Польше полиция ищет виновных, которые рассыпали украинское зерно из вагонов на железную дорогу. Глава МВД Марчин Кервински в эфире Польского радио заявил, что такие действия являются неприемлемыми и преступными.

"Польская полиция и правительство премьер-министра Дональда Туска не допустят такой анархизации общественной жизни", - сказал министр. Он также отрицает, что фермеры блокируют доставку в Украину военной и гуманитарной помощи. Ранее украинский министр сельского хозяйства заявил, что Украина должна получить компенсацию за рассыпанное зерно. Также по информации премьер-министра Дональд Туска, Польша намерена расширит запрет на импорт украинских товаров, если Евросоюз не предложит решения проблем местных фермеров.



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