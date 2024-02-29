Французи знов підтвердили готовність відправити війська в Україну

💬 «Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми абсолютно точно можемо говорити про солдатів для проведення навчань, для протиповітряної оборони наземних військ або для захисту певної кількості кордонів».

Премʼєр Франції не виключає відправку французьких солдатів до України для виконання певних задач, - Public Senat.