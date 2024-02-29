ТЕМА

Французи знов підтвердили готовність відправити війська в Україну

29 февраля 2024 | 14:49

Премʼєр Франції не виключає відправку французьких солдатів до України для виконання певних задач, - Public Senat.


Про це Габріель Атталь сказав під час виступу в Сенаті.

💬 «Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми абсолютно точно можемо говорити про солдатів для проведення навчань, для протиповітряної оборони наземних військ або для захисту певної кількості кордонів».



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