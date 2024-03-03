ТЕМА

В Феодосии хорошо попали в нефтепровод

03 марта 2024 | 17:34

Об этом сообщает "АТЕШ" в Телеграм-канале, пишет "Хвиля".


Агенты "Атеш" из оккупационных органов власти отмечают, что в ночь на 3 марта был "прилет". По словам партизан, был уничтожен нефтепровод в Феодосии, который используют захватчики.

"Последствия устраняли до самого утра. Потери колоссальные", - говорится в сообщении.

 


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