В Феодосии хорошо попали в нефтепровод

03 марта 2024 | 17:34

Об этом сообщает "АТЕШ" в Телеграм-канале, пишет "Хвиля".

Агенты "Атеш" из оккупационных органов власти отмечают, что в ночь на 3 марта был "прилет". По словам партизан, был уничтожен нефтепровод в Феодосии, который используют захватчики.

"Последствия устраняли до самого утра. Потери колоссальные", - говорится в сообщении.