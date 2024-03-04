Електроавтомобіля від Apple не буде

04 марта 2024 | 08:49

Apple згортає роботу над власним електромобілем, відмовляючись від одного з найбільш амбітних проєктів в історії компанії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами людей, які попросили не називати їхніх імен, Apple зробила це у вівторок. Тим самим техногігант здивував майже 2000 співробітників, які працювали над проектом.

За їхніми твердженнями, рішення було ухвалено спільно операційним директором Джеффом Вільямсом і віце-президентом Кевіном Лінчем, який відповідає за проєкт.

Обидва керівники повідомили співробітникам, що проєкт згортатимуть. А багатьох працівників автомобільної команди, відомої як Special Projects Group (SPG), переведуть до підрозділу штучного інтелекту під керівництвом Джона Джаннандреа. Тут вони зосередяться на проєктах генеративного ШІ.

Автомобільна команда Apple також налічує кілька сотень апаратних інженерів і дизайнерів транспортних засобів. Цілком можливо, що вони зможуть претендувати на роботу в інших командах компанії. Звільнень не уникнути, але поки незрозуміло, скільки саме працівників скоротять.

За словами обізнаних людей, керівництво Apple остаточно ухвалило рішення згорнути проєкт протягом минулих тижнів. Гендиректор Tesla Ілон Маск вже відреагував на новину та опублікував у своєму акаунті на платформі X емодці сигари та обличчя, що салютує.

Нагадаємо, що проєкт почав формуватися у 2014 році й відтоді неодноразово змінювався та розвивався. У січні стало відомо, що компанія змінює свої плани щодо створення повністю безпілотного авто. Після років зусиль наміри компанії стали менш амбітними. Тоді з’явилася інформація, що Apple відклала реліз свого безпілотного електромобіля до 2028 року.