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США создаст истребители-роботы
07 марта 2024 | 11:03
Американские ВВС хотят минимум 1 тыс беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту. Как пишет Wall Street Journal, сотню из них американские военные ждут уже в ближайшие 5 лет.
Такие беспилотные истребители, как утверждает газета, будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов (например, F-35 или B-21), на них может быть размещено собственное вооружение для атаки воздушных и наземных целей, их можно будет задействовать в разведке и использовать как "коммуникационный хаб". Бюджет программы разработки - $6 млрд. Уже к этому лету Пентагон хочет определиться с компаниями, которые получат такой контракт.
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