США создаст истребители-роботы

07 марта 2024 | 11:03

Американские ВВС хотят минимум 1 тыс беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту. Как пишет Wall Street Journal, сотню из них американские военные ждут уже в ближайшие 5 лет.

Такие беспилотные истребители, как утверждает газета, будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов (например, F-35 или B-21), на них может быть размещено собственное вооружение для атаки воздушных и наземных целей, их можно будет задействовать в разведке и использовать как "коммуникационный хаб". Бюджет программы разработки - $6 млрд. Уже к этому лету Пентагон хочет определиться с компаниями, которые получат такой контракт.