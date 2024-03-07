Франция огласила объемы военной помощи Украины

Розмальоване великоднє страусове яйце, експоноване на виставці, організованій до свята Воскресіння Господнього однією з агрофірм, в Миколаївській області в четвер, 5 квітня 2007 р. Цього року Великдень православні і католики всього світу святкуватимуть 8 квітня. Фото Віталія Данильченка

Минобороны Франции обнародовало список из 50 пунктов военной помощи, которую страна предоставила Киеву за 2 года (по состоянию на 31 декабря 2023 года).