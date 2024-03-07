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Франция огласила объемы военной помощи Украины

07 марта 2024 | 11:07

Минобороны Франции обнародовало список из 50 пунктов военной помощи, которую страна предоставила Киеву за 2 года (по состоянию на 31 декабря 2023 года).


Париж, согласно списку, поставил Киеву среди прочего 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 БТР, 30 тыс снарядов калибра 155 мм, 160 разведдронов.

Часть информации - засекречена, например число поставленных Киеву ракет "воздух-земля" SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan.



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